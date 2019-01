Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May diz que “rejeição de acordo pode travar o Brexit”

PM britânica invoca cenário de permanência forçada na UE para tentar convencer deputados indecisos.

Por Ricardo Ramos | 01:30

A primeira-ministra Theresa May fez esta segunda-feira um derradeiro apelo aos deputados para aprovarem o acordo do Brexit na votação de hoje no Parlamento, lembrando que as alternativas são uma saída sem acordo ou a permanência do país na União Europeia contra a vontade dos eleitores.



"Há no Parlamento quem pretenda adiar ou até mesmo travar o Brexit, e farão tudo ao seu alcance para o conseguir. Embora a possibilidade de uma saída sem acordo continue a ser um risco sério, os acontecimento da última semana fazem-me acreditar que o cenário mais provável em caso de rejeição do acordo será um bloqueio parlamentar que fará com que o Brexit não aconteça", avisou May, antes de pedir aos deputados para "olharem outra vez para o acordo". "Sei que não é perfeito, é um compromisso", afirmou a primeira-ministra, lembrando que esta é a única solução que cumpre a promessa de respeitar os resultados do referendo de 2016 sobre a saída do país da UE.



Numa tentativa de ajudar May, a UE tornou esta segunda-feira pública uma carta em que se compromete a procurar chegar a acordo com o Reino Unido sobre o futuro pacto comercial até ao fim do período de transição pós-Brexit, no final de 2021, evitando assim a entrada em vigor da polémica salvaguarda que visa evitar uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.



A carta diz ainda que, mesmo que a salvaguarda venha a entrar em vigor, será uma "medida temporária" até o pacto comercial ser concluído.



No entanto, e apesar de se tratar de uma garantia com valor jurídico, a missiva não convenceu os adversários do acordo, nomeadamente os unionistas norte-irlandeses e os rebeldes conservadores, que ameaçam chumbar o acordo na votação de hoje, abrindo uma crise sem precedentes que poderá levar à queda do governo de Theresa May.



PORMENORES

Nova demissão

O chefe da bancada parlamentar do Partido Conservador, Gareth Johnson, que é responsável por garantir a disciplina dos deputados, anunciou esta segunda-feira a sua demissão, em mais um duro golpe para Theresa May. Johnson disse não poder defender um acordo "prejudicial para o país".



Unionistas seguram May

Apesar de ir votar hoje contra o acordo do Brexit, o Partido Unionista da Irlanda do Norte já garantiu que não vai apoiar a moção de censura que o Partido Trabalhista prometeu apresentar nos próximos dias contra o governo de Theresa May.