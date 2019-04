Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May falha apoio de Paris e Berlim

Líder britânica foi pedir adiamento do Brexit.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:04

A primeira-ministra britânica, Theresa May, visitou esta terça-feira Berlim e Paris para pedir à chanceler Angela Merkel e ao presidente Emmanuel Macron um novo adiamento do Brexit. Apesar de não ter ficado claro o que foi negociado com May, tudo indica que falhou e que a União Europeia (UE) proporá um adiamento mais longo na cimeira de emergência de hoje, em Bruxelas.



Sabe-se que Macron estava aberto a aceitar o pedido de May de extensão até 30 de junho, mas com condições estritas. Uma delas é que o Reino Unido participasse nas eleições europeias de 23 e 26 de maio, mas só se May conseguisse ratificar até 22 de maio o acordo de Brexit que assinou com Bruxelas e que foi já chumbado três vezes pelo parlamento de Londres.



Ante o risco de uma saída sem acordo, tudo indica que a UE siga hoje a linha do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, defensor de uma extensão de um ano.