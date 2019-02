Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May volta a adiar votação do Brexit

Acordo será votado a 12 de março, duas semanas antes da saída.

Por Ricardo Ramos | 01:30

A primeira-ministra britânica voltou este doimingo a adiar a votação do acordo do Brexit no Parlamento, afirmando que precisa de mais tempo para negociar com Bruxelas.



Theresa May diz agora que a votação deverá ocorrer até 12 de março, duas semanas antes da data prevista para o Reino Unido deixar a UE, aumentando o risco de uma saída sem acordo.



A chefe do governo britânico tinha prometido antes que o acordo seria votado nos Comuns até 27 de fevereiro. A oposição trabalhista acusa May de adiar deliberadamente a votação para aumentar a pressão sobre o Parlamento.



Quanto mais tarde o acordo for votado, mais os deputados vão estar sob pressão para aprová-lo e evitar o risco de o país abandonar a UE sem um acordo.