Suspeito conseguiu fugir do local. Está montada uma autêntica caça ao homem.

17:23

Dois homens ficaram feridos esta terça-feira num tiroteio numa escola primária no Kansas, Estados Unidos. As vítimas foram dois trabalhadores que se encontravam a renovar o recreio da escola no momento do incidente.



Os tiros foram disparados numa altura em que não se encontrava nenhuma criança no local.



Segundo avançam as autoridades locais, o responsável pelos disparos fugiu a pé do local, roubando um carro numa estação de serviço próxima.



Está montada uma autêntica caça ao homem para o encontrar.







Em atualização