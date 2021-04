Tiroteio faz um morto e quatro feridos em parque industrial no Texas, EUA. Polícia atingido a tiro

Uma pessoa morreu e pelo menos quatro ficaram feridas num tiroteio esta quinta-feira à tarde num parque industrial em Bryan, no Texas, EUA.



De acordo com o tenente Jason James, do Departamento de Polícia de Bryan e citado pela CNN, encontravam-se "várias vítimas no local" à chegada das autoridades ao terreno.







As autoridades procuram agora ligações do suspeito à ocorrência.

Segundo a mesma fonte, o incidente terá terminado quando as autoridades chegaram ao local. A polícia encontra-se a ouvir testemunhas e a população foi já aconselhada a manter-se longe do teatro de operações.