Tiroteio na Florida: O que é a Twitch e os Esports?

O "novo mundo" do gaming que, apesar do incidente deste domingo, promete ser uma das tendências dos próximos anos.

Por Iuri Martins e Daniela Vilar Santos | 15:42

A transmissão através da internet de torneios de videojogos, mais conhecidos como esports, conheceram este domingo um episódio negro quando um homem disparou a matar contra dois jogadores na Florida, Estados Unidos. O momento foi transmitido em direto.

Enquanto estava a ser transmitido na plataforma Twitch um jogo de Madden NFL 19 (partida de futebol americano) entre dois rapazes, um homem, também jogador, disparou e matou dois jovens no local do torneio. Os tiros foram ouvidos durante a transmissão que foi interrompida momentos após o ataque.







Os dois finalistas do torneio de Madden NFL19 em Jacksonvill, na Florida, ganhavam cerca de 250 euros cada e tinham lugar assegurado num dos maiores torneios relativos ao jogo a decorrer em Las Vegas, também nos EUA. O prémio total desse torneio é de cerca 165 mil euros.

Twitch – O que é?

A plataforma Twitch.tv foi lançada em junho de 2011 e pode ser utilizada em computadores, telemóveis ou tablets. Rapidamente tornou-se na plataforma preferida dos gamers para partilharem ao vivo as transmissões de jogos eletrónicos.

Dentro da plataforma existem dois tipos de utilizadores: os que transmitem – streamers, e os que visualizam essas streams – viewers.

Para além dos jogadores a nível individual as marcas e empresas que patrocinam os torneios de desportos eletrónicos ou esports decidiram tornar a Twitch na "casa" destas competições e é lá que são transmitidos os maiores torneios de esports a nível mundial.

Jogos como Fortnite, Counter Strike, League of Legends, Playerunknown’s Battlegrounds ou Overwatch levaram a plataforma a atingir milhões de visualizações.

Em 2017 os utilizadores da plataforma visualizaram streams por um total de 355 mil milhões de minutos distribuídos por dois milhões de streams.

Os streamers mais conhecidos são

Ninja, que joga ao vivo, principalmente Fortnite, um jogo de tiros em que o último a sobreviver no meio de 100 jogadores vence uma partida.

Shroud, um antigo jogador profissional de Counter Strike, o first person shooter mais jogado em todo o mundo, que decidiu abandonar a equipa que representava profissionalmente para começar uma carreira de streamer a tempo inteiro.

Em Portugal existem também várias pessoas a deixar os trabalhos "convencionais" para arriscarem no mundo do streaming.

Entre eles está Ricardo Sousa, um dos streamers de referência na comunidade portuguesa, conhecido no meio como "ZorlaKOKA". Um antigo jogador de Counter-Strike que foi obrigado a largar o jogo há alguns anos para conseguir ganhar dinheiro suficiente que lhe permitisse sustentar-se daquela atividade.

Em 2005 deixou de jogar, mas em 2015 voltou a agarrar no jogo e decidiu dedicar-se ao streaming a tempo inteiro na Twitch, tornando-se num dos principais streamers portugueses.

Ricardo Sousa para além de jogar ao vivo para todos os seus subscritores e espectadores, também treina os visitantes da stream a serem melhores no jogo Counter Strike: Global Offensive, quase como quando um treinador de futebol treina uma equipa.

A plataforma Twitch torna-se rentável para um streamer quando este consegue criar uma comunidade de subscritores que pagam um valor a rondar os 5 euros por mês (que depois são divididos entre Twitch e streamer) e através das doações dos espectadores (principal meio de sustento dos streamers).

A plataforma Twitch pertence à Twitch Interactive, uma subsidiária da Amazon. O site sustenta-se através dos anúncios publicitários e das subscrições dos utilizadores.

A Twitch está disponível através do site oficial e também nas aplicações para Iphone, Android, Xbox ou Playstation.

Esports ou desportos electrónicos – O que são?

Os desportos electrónicos - mais conhecidos hoje em dia como esports - é o nome dado ao conjunto de jogos competitivos que são jogados através de PC ou consola. Entre estes jogos estão títulos como FIFA, NBA, Madden NFL, Counter Strike, League of Legends, Playerunknown Battleground’s, entre outros.

Os torneios, que juntam centenas de jogadores, multiplicam-se pelo mundo. Os prémios também sofrem o mesmo fenómeno da multiplicação.

E em Portugal?

Cada vez mais considerada uma profissão, os esports dão ainda os primeiros passos em Portugal, pelo menos a nível profissional.

Este ano, o Moche XL Esports tornou-se no torneio mais visitado de sempre no país.

Este torneio teve como foco principal o jogo Counter Strike e juntou cerca de 20 mil pessoas no Altice Arena para assistirem a algumas das principais equipas mundiais, entre elas estavam os SK equipa que era composta maioritariamente por brasileiros com muitos fãs portugueses.





Os jogos foram vistos através de uma stream na plataforma Twitch por mais de 1 milhão de pessoas.

O Counter Strike e o League of Legends são os jogos com mais "currículo" em Portugal.



Ao longo das últimas décadas tem crescido o número de torneios e vários são os jogadores que conseguiram dar o salto para a profissionalização noutros países.



Este é o "novo mundo" que, apesar do incidente deste domingo, promete ser uma das tendências dos próximos anos.