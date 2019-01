Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiroteio nos EUA faz um morto e seis feridos

Três dos feridos estão em estado grave.

22:15

Uma rapariga de 18 anos morreu este domingo na sequência de um tiroteio junto a um hotel em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, e seis outras pessoas ficaram feridas, três das quais em estado grave.



Segundo avança a polícia local no Twitter, o tiroteio foi levado a cabo por dois homens.



"Dois homens chegaram ao hotel e envolveram-se numa discussão verbal com um grupo de pessoas no segundo andar. A dada altura, um dos alegados suspeitos pegou numa pistola e disparou vários tiros", explicaram as autoridades locais.



Cinco pessoas foram baleadas, incluindo um dos suspeitos. O outro suspeito está em fuga.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a>: <a href="https://twitter.com/hashtag/Phoenix?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Phoenix</a> Fire Department says there are six "patients," five transported to a nearby hospital, after a <a href="https://twitter.com/hashtag/shooting?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#shooting</a> near 25th and Van Buren streets <a href="https://t.co/plbgcElmLG">pic.twitter.com/plbgcElmLG</a></p>— 12 News (@12News) <a href="https://twitter.com/12News/status/1084530073418510342?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de janeiro de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>