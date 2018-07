Toca em filha recém-nascida sem lavar as mãos e vê bebé morrer duas semanas depois

Mallory, a bebé de 2 semanas, morreu após contrair um vírus passado pelas mãos sujas dos pais, em Arizona, EUA.

13:45

Jeff Gober viu a sua filha nascer saudável e feliz, até que, por contagio das mãos sujas dos pais, a bebé ficou doente. Apenas com uma semana de vida, a pequena Mallory contraiu uma infeção grave e letal, semelhante a uma espécie de herpes.



Os pais da bebé sofreram ao ver a pequena filha em sofrimento acabando por falecer com apenas duas semanas de vida.



Jeff, de coração partido, alerta outros pais para a importância de lavar as mãos antes de tocarem nos bebés e o perigo que pode trazer se não o fizerem.







O pai, um mês após a morte da menina, escreveu no Facebook uma mensagem onde explica que a Mallory contraiu o vírus Herpes Simplex-1 – um vírus altamente contagioso que provoca feridas e úlceras genitais. Trata-se de um vírus altamente comum, no entanto a grande maioria das pessoas infetadas não demonstra quaisquer sintomas e provavelmente nem sabem que são portadoras da doença. No caso dos bebés, a condição de portador é altamente perigosa e fatal, especialmente naqueles com um sistema imunitário ainda pouco desenvolvido.



O pai, que vive no Arizona, Pheonix, afirma que Mallory nunca entrou em contacto com alguém com uma afta ativa, e alerta outras pessoas para garantir a todos que só tocam nos bebés depois de lavar as mãos primeiro.



Jeff diz que era muito difícil manter as mãos da Mallory fora da boca e dos olhos, como é habitual nos bebés, então provavelmente o vírus, semelhante a um tipo de herpes, também esteve nas mãos da bebé.



Na primeira semana a bebé teve febre como primeiro sintoma e de seguida começaram a surgir as borbulhas e bolhas que os antivirais já não conseguiram resolver.