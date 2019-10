Tommy, o menino de sete anos alérgico ao inverno e ao calor

Um menino de sete anos com uma condição genética rara teve de ser hospitalizado durante o inverno do ano passado porque o frio lhe desencadeia uma reação alérgica.

De acordo com o jornal Daily Mail, Tommy Leitch, de Amersham, em Buckinghamshire, Inglaterra, esteve internado durante o inverno passado porque, ao sentir frio, ficou com vómitos, dificuldades em respirar e desenvolveu uma alergia na pele.

A mesma publicação avança que esta condição de Tommy se prende com o facto de o menino sofrer de urticária e angioedema (inchaço de tecidos subcutâneos e submucosa) graves.

Para tentar ajudar a criança, a mãe tentava aquecê-lo. No entanto, a alergia do filho pode também surgir com o calor. Abigail McDonald, de 26 anos, vive constantemente preocupada com Tommy. Sempre que a alergia aparece, o menino precisa de tomar medicação com urgência.

"Esta condição é horrível, fico sempre em pânico porque pode ser fatal se o Tommy não receber acompanhamento médico urgente", contou Abigail.

Os primeiros sintomas do menino "corajoso", como lhe chama a mãe, surgiram aos cinco anos de idade com o aparecimento de uma pequena erupção cutânea, provocada pela urticária, na zona da cabeça.

Inicialmente Abigail achou "que era apenas uma infeção viral", no entanto quando o menino acordou ao outro dia "estava coberto da cabeça aos pés [com erupções cutâneas] e com dores de estômago e no peito". Tommy apresentava ainda a cara e o estômago inchados.

A mãe conta que foram "imediatamente" para o hospital. Tommy teve de receber anti-histamínicos. Foram encaminhados para um dermatologista que apresentou o diagnóstico.

Para se manter estável, o menino tem de estar sempre num ambiente com uma temperatura que ronde os 20 graus Clesius.