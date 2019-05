Toureiro espanhol hospitalizado após cair ao rio Guadiana

O toureiro Antonio Ferrera foi internado no Hospital Universitário de Badajoz, em Espanha, depois de ter sido resgatado por uma equipa de bombeiros do rio Guadiana. O homem terá caído de uma ponte, avança a imprensa espanhola esta terça-feira.

O acidente ocorreu por volta das 7h00 (6h00 em Portugal Continental). De acordo com a Europa Press, fontes do Serviço de Saúde Extremeño referiram que Ferrera está em observação na Urgência do Hospital Universitário de Badajoz.





O toureiro deu entrada no hospital em estado de hipotermia apresentando um quadro clínico de ansiedade. Atualmente encontra-se estável.