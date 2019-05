Toureiro espanhol limpa lágrimas do touro antes de o matar

El detalle de Morante y el pañolito. pic.twitter.com/hbU9cHo0RZ — . é (@rafaeljcortes) May 10, 2019

Solo una mente retorcida y perversa sería capaz de torturar a un animal hasta que la sangre le chorree por las patas y limpiar con un pañuelito una brizna de su cara. Disimula el torero mal su espeluznante carencia de empatía. ¡Abolición de la tauromaquia YA! https://t.co/2HxOhN3Jdu — Silvia Barquero (@barquerosb) May 12, 2019

O toureiro espanhol Morante de la Puebla está a ser alvo de críticas nas redes sociais depois de ter limpo as lágrimas a um touro em plena arena.O caso aconteceu na passada sexta-feira, na praça de touros da Maestranza, em Sevilha, Espanha. O toureiro pegou num lenço de papel e limpou as lágrimas ao animal quando este já se encontrava moribundo. E fê-lo antes de o matar com uma estocada final.Houve quem dissesse que Morante demonstrou uma "sensibilidade especial" mas também quem esteja contra e tenha dito que a atitude se tratou de um ato de "sadismo doentio".Silvia Barquero, presidente do partido animalista Pacma, escreveu no Twitter que "só uma mente retorcida e perversa" seria capaz de torturar um animal desta forma.