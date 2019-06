Touros torturados até à morte por jovens em arena espanhola

Touros com menos de dois anos de idade foram torturados até a morte por jovens numa arena em Espanha. O momento foi descrito como impróprio para um país civilizado, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

As cenas polémicas foram filmadas esta segunda-feira numa arena em Córdoba, onde toureiros estudantis foram convidados a espetar os bezerros indefesos para o entretenimento.

O vídeo mostra as orelhas arrancadas dos animais e apresentadas a um matador infantil como troféu, enquanto outro menino recebeu a cauda do animal.

As filmagens mostram ainda um toureiro adolescente, que aparentava estar ferido, com o rosto coberto de sangue no momento em que ataca o animal.

Cuando grabe el programa sobre tauromaquia…se hablo mucho del respeto a la vida y la muerte del animal. Espero que salgan todos los pro taurinos para pedir que se terminen este tipo de "eventos" donde no se respeta absolutamente nada… pic.twitter.com/zCfdiuinsZ — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) June 3, 2019









Segundo ativistas da organização espanhola, Guardiões de animais, o momento é repetido anualmente como forma de homenagem às mulheres de Córdoba.

"Todos os anos eles fazem esta luta de touros e dizem que é uma homenagem às mulheres cordobesas", disse Marta Esteban, da organização ativista.

"A orelha e a cauda dos animais são oferecidas aos toureiros se tiverem um bom desempenho e estes são dados ao público como um presente", acrescentou.

"Esta violência gratuita para seres nobres e inocentes é levada a cabo por jovens, alguns provavelmente menores. Isso é impróprio para um país civilizado", concluiu.

Carmen Ibarlucea, presidente da organização ativista, 'tortura não é cultura', disse: "Realizar um ato de violência e tortura contra touros jovens em homenagem às mulheres é um insulto".

"A mulher é por natureza protetora e compassiva, não uma amante de sadismo e da indiferença em relação ao sofrimento dos outros", referiu.

"Se alguém quiser prestar homenagem às mulheres, basta proibir esses espetáculos em toda a Espanha e construir uma sociedade onde a cultura é livre de violência", confessou Carmen.

As organizações ativistas exigem medidas dos políticos de forma a acabar com este evento e proteger os adolescentes da violência presente na arena espanhola.