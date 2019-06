Pai esmurra tubarão cinco vezes no nariz para salvar filha

Um pai salvou a filha de ser comida viva por um tubarão, ao esmurrar o predador cinco vezes no nariz, que fez com que o animal fugisse.

Paige Winter estava a nadar no Parque Estadual de Fort Macon, na Carolina do Norte, EUA, quando o tubarão a atacou no passado domingo, dia 02.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, o pai, bombeiro e paramédico, entrou em ação e atingiu o predador com uma combinação de cinco socos, fazendo com que o animal fugisse.

A menor ficou com cortes profundos em todo o corpo e teve que amputar a perna. Segundo Janet, avó da rapariga, Paige também perdeu vários dedos e ainda pode exigir um transplante de mão.

"Graças a Deus o nosso filho estava com ela, ele disse que deu um soco no nariz do tubarão cinco vezes antes de o animal soltar a Paige e fugir", publicou Janet no Facebook.

"A cirurgia correu bem, está viva. Poderá precisar de um transplante de mão no futuro. Por favor, mantenham as orações", acrescentou.

A família de Paige arrecadou mais de 6.700 euros numa página de financiamento coletivo criada para pagar as contas médicas.

A adolescente assim que acordou no hospital começou a contar piadas sobre o sucedido, adianta o jornal britânico The Sun.

A mãe de Paige, Marcy, terá dito que a filha quer que todos saibam que "os tubarões ainda são bons animais", apesar da experiência da vítima.