O presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi apanhado esta segunda-feira, primeiro dia de visita de Estado ao Reino Unido, a dormir durante o discurso de boas-vidas da rainha Isabel II no Palácio de Buckingham durante o jantar.



O vídeo onde Trump se mostra a lutar contra o sono está a ser um sucesso de partilhas nas redes sociais perante o momento inusitado.



O jantar de boas-vindas contou com 170 convidados que incluíam a família real, a família de Trump e as várias esferas políticas do Reino Unido.





The President of the United States, Donald Trump, falling asleep as Her Majesty The Queen delivers her State banquet speech...pic.twitter.com/EdXh15XMre — Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) June 3, 2019