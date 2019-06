Trump insulta mayor de Londres à chegada ao Reino Unido

Começou com estrondo a visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido. Ainda o avião presidencial Air Force One não tinha tocado solo britânico e já o presidente dos EUA lançava um feroz ataque no Twitter contra o mayor de Londres, Sadiq Khan, por dizer que o governo britânico "não devia estender o tapete vermelho" a uma pessoa que defende valores completamente opostos dos britânicos."Sadiq Khan, que tem feito um péssimo trabalho como mayor de Londres, foi bastante indelicado para com o presidente dos Estados Unidos, de longe o mais importante aliado do Reino Unido. É um perdedor nato que devia preocupar-se com o crime em Londres e não comigo", escreveu Trump ao aterrar em Londres para uma visita de Estado de três dias.O presidente dos EUA foi recebido na capital britânica com toda a pompa e circunstância previstas no protocolo, incluindo tapete vermelho, salvas de canhão e revista às tropas em parada. O primeiro dia foi mais cerimonial, começando com um almoço com a rainha Isabel II, seguido por uma visita privada ao Palácio de Buckingham.Ao princípio da tarde, Trump depôs uma coroa de flores na Abadia de Westminster na companhia do príncipe Harry, antes de tomar chá com o herdeiro do trono britânico, o príncipe Carlos. O dia terminou com um banquete de gala oferecido pela rainha no Palácio de Buckingham, no qual não estiveram presentes o mayor de Londres nem o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn.Esta terça-feira, o presidente dos EUA reúne-se com a primeira-ministra Theresa May, num encontro aguardado com expectativa depois de ter defendido que o Reino Unido devia sair da UE sem acordo e que as negociações do Brexit deviam ser lideradas por Nigel Farage, além de ter manifestado apoio a Boris Johnson na corrida à sucessão de May.A rainha Isabel II ofereceu esta segunda-feira à noite um banquete de Estado ao presidente norte-americano e à sua comitiva no Palácio de Buckingham. O serviço de jantar usado foi encomendado por George IV em 1806 e tem mais de quatro mil peças, incluindo 2 mil talheres de prata.Durante a visita privada ao Palácio, Isabel II mostrou a Trump uma cópia de Declaração de Independência dos EUA e outros artigos históricos, mas o presidente mostrou-se mais interessado nas fotos de antigos monarcas a jogar golfe.