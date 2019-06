Trump diz que Farage devia negociar Brexit

O presidente Donald Trump instou o Reino Unido a deixar a União Europeia (UE) sem acordo se Bruxelas não ceder. E foi mais longe, ao aconselhar os britânicos a chamarem Nigel Farage, líder do Partido do Brexit, para chefiar as negociações.As declarações ameaçam aumentar a tensão em Londres, onde Trump chega hoje para uma visita de Estado e é esperado por milhares de manifestantes."É uma pessoa muito inteligente", disse Trump sobre Farage. "Não vão trazê-lo [para as negociações], mas fariam bem se o chamassem. Simplesmente não se lembraram disso", disse o presidente em entrevista ao ‘Sunday Times’, instando os britânicos a optarem por um Brexit duro "se não conseguirem um acordo justo".Trump disse que Londres não devia pagar os 50 mil milhões solicitados por Bruxelas como acerto de contas pelos compromissos no seio da UE. "Se estivesse no lugar deles não pagava", afirmou.Farage devolveu o elogio a Trump. Numa crítica à PM cessante, Theresa May, e à sua incapacidade para finalizar o Brexit, afirmou: "Se a equipa de Trump estivesse encarregada das negociações, estaríamos numa situação bem melhor".O elogio a Farage surge um dia depois de Trump causar uma primeira polémica ao declarar apoio ao antigo MNE britânico Boris Johnson na corrida à sucessão de May.O líder do Partido do Brexit classificou como "momento histórico" a sondagem revelada ontem que coloca o seu Partido do Brexit na liderança das intenções de voto para as eleições legislativas britânicas.O estudo de opinião coloca o partido de Farage com 26% de votos, o que equivale a 306 deputados eleitos, a somente 20 da maioria.Os trabalhistas surgem em segundo, com 22% e os conservadores, da PM cessante, Theresa May, são terceiros, com 17%, ou seja, somente cerca de 26 deputados.