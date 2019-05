Presidente mexicano confia que EUA recuarão na punição por tarifas aduaneiras

O Presidente do México, Andres Lopez Obrador, mostrou esta sexta-feira confiança em que Washington recuará nas medidas tarifárias anunciadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, como punição pelo fluxo de migrantes ilegais.Andres Lopez Obrador disse ainda que espera que as sanções ordenadas por Donald Trump não impeçam a celebração do novo acordo comercial entre os EUA, o México e o Canadá, que espera ratificação do Congresso norte-americano.Donald Trump anunciou esta sexta-feira que, a partir de 10 de junho, os EUA colocarão uma tarifa adicional de 5% em todos os produtos oriundos do México, com aumentos graduais, até que o Governo mexicano consiga travar a entrada maciça em território norte-americano de imigrantes ilegais que atravessam a fronteira mexicana."Digo a todos os mexicanos para terem confiança de que iremos superar esta atitude do Governo dos EUA, que eles irão corrigir, porque o México não merece um tratamento como o que querem aplicar", afirmou o Presidente mexicano, numa conferência de Imprensa.Lopez Obrador disse ainda que o México não cederá a "nenhuma provocação" e que não responderá de forma desesperada a esta decisão, reconhecendo que terá forte impacto na economia mexicana.O Presidente do México pede para que estas sanções não sejam impeditivas da ratificação do novo acordo comercial da América do Norte, que vai substituir o extinto acordo NAFTA, insistindo que o seu país tem feito todos os esforços para travar a imigração ilegal nos EUA."Estamos a fazer o nosso trabalho", confirmou Lopez Obrador.Também o partido Movimento Nacional de Regeneração, que apoia o Governo de Lopez Obrador, enviou uma carta a Donald Trump, em resposta ao anúncio das tarifas aduaneiras, apelando ao diálogo e dizendo que não acreditava na lei de retaliações, do "olho por olho, dente por dente".Lopez Obrador anunciou que, já a partir de hoje, o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, procurará desde hoje uma solução para o conflito com os EUA, mostrando abertura para negociar, mas apelando ao humanismo na questão dos migrantes."O Presidente Trump acabará por entender que não é desta forma que se resolvem os problemas", disse o Presidente Mexicano.