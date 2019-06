Trump anuncia taxas a produtos do México

Donald Trump anunciou esta sexta-feira que aplicará a partir de junho tarifas de 5% a todos os produtos importados do México e que esse valor "subirá gradualmente até o problema da imigração ilegal estar resolvido".Em outubro as taxas deverão atingir os 25%, valor que Trump ameaça manter por tempo indeterminado se o México não agir para controlar o que já designou como uma situação de emergência nacional.No Twitter, o presidente dos EUA disse ainda que o objetivo das tarifas "é também travar as drogas" pois, frisou, "o México tem de recuperar o país que está nas mãos dos cartéis de droga".Mas Trump escreve ainda, no mesmo tweet, que o aumento das tarifas "trará de volta a indústria automóvel para os EUA".Contudo, o efeito imediato do anúncio foi uma queda acentuada das grandes construtoras de automóveis, tanto norte-americanas, como também japonesas e alemãs, nos mercados mundiais.O presidente mexicano, Andrés López Obrador, afirmou que "não cairá em provocações" e, em carta a Trump, frisou que está a cumprir as suas responsabilidades "sem violar os direitos humanos".O anúncio das novas tarifas coincidiu com o da finalização do novo acordo de livre comércio com o México e o Canadá.O presidente mexicano enviou o ministro dos Negócios Estrangeiros aos EUA para debater alternativas construtivas.Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, afirmou que o que se pede ao México "é que aplique a lei para parar os ilegais".