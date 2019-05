Trump anuncia que vai cobrar taxas extra por produtos importados do México

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira que vai cobrar taxas aos produtos importados do México em 5% até que o país vizinho elimine ou reduza drasticamente a entrada de imigrantes clandestinos em território norte-americano. A medida entra em vigor já no próximo dia 10 de junho.



De acordo com porta-vozes da Casa Branca, as tarifas vão aumentar gradualmente, caso não se registe uma quebra na imigração ilegal. Num comunicado oficial, o executivo de Trump acusa o México de "não tratar de forma justa" os EUA.

