David Carreira "detido" nos Estados Unidos. Fãs desconfiam de ação de marketing

A notícia deixou os fãs em choque. David Carreira tentava filmar o videoclipe do tema 'Minha Cama' nos Estados Unidos quando foi "detido" pelas autoridades.



Segundo revelou a manager do cantor, Joana Sousa, à 'VIP', o cantor não tinha as autorizações necessárias para gravar no local. Além do artista mais duas pessoas da equipa técnica foram levadas pela polícia.

Segundo a mesma fonte, os advogados do filho de Tony Carreira estão a tentar resolver a situação para que o cantor regresse rapidamente a Portugal.



Apesar de tudo, os fãs acreditam que tudo não passa de uma campanha de marketing, até porque o vídeo divulgado pelo cantor nas redes sociais levanta algumas dúvidas.