PSP fez saber que irá analisar o vídeo durante o dia desta quinta-feira.

Por Isabel Laranjo | 01:31

Sair do carro em andamento, mesmo que em velocidade lenta, e continuar a marcha ao lado da viatura ao mesmo tempo que se dança, com trânsito pelo meio.Ao comum dos mortais poderá parecer, no mínimo, inusitado. Mas foi isso que David Carreira fez quando soube que tinha ultrapassado o rapper Drake no top do YouTube em Portugal.A situação está a gerar polémica e, junto a esta publicação do cantor, na rede social Instagram, muitas são as vozes que se levantam.