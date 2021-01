ToysRUs falha regresso aos Estados Unidos e volta a encerrar lojas

As duas únicas lojas da ToysRUs que abriram em novembro de 2019, como parte de uma pequena tentativa de retorno da icónica rede de brinquedos nos Estados Unidos, já encerraram as suas portas.

A loja ToysRUs no centro comercial Galleria, em Houston, encerrou em 15 de janeiro, enquanto outra no Garden State Plaza, em Paramus, Nova Jérsia, fechou na terça-feira, de acordo com a Tru Kids, a nova entidade formada quando a ToysRUs foi adquirida durante a sua liquidação em 2018.

As mudanças ocorreram no momento em que as lojas físicas, principalmente as localizadas em centro comerciais, foram prejudicadas pelo baixo número de clientes em meio à pandemia do novo coronavírus.

O portal na internet da ToysRUs ainda está em operação.

"Como resultado da covid-19, tomamos a decisão de direcionar nossa estratégia de loja para novos locais e plataformas" que tenham mais clientes, referiu a Tru Kids, num comunicado.

Os dois locais encerrados tinham cerca de um sétimo do tamanho das antigas lojas ToysRUs e enfatizavam experiências práticas.

Os funcionários abriam brinquedos, por exemplo, para que as crianças pudessem experimentá-los.

A Tru Kids referiu que fora dos EUA, as marcas das lojas ToysRUs e BabiesRUs e portais de comércio eletrónico, por meio de parceiros licenciados, operam em mais de 25 países na Ásia, Europa, África e Médio Oriente.