Trabalhador do aeroporto de Gatwick, em Londres, esmagado por avião

Homem ficou preso debaixo de roda do trem de aterragem de aeronave russa.

20:03

Os passageiros de um voo que ia partir do aeroporto de Gatwick, em Londres, viveram momentos de pânico depois de um trabalhador, membro das equipas de terra, ter sido esmagado pela aeronave que se preparava para descolar com destino à Rússia.

O trem de aterragem do voo da companhia Rossiya prendeu o pé do trabalhador e obrigou a uma musculada operação dos serviços de emergência, que depressa rodearam a aeronave.

Quem estava a bordo do avião não percebia o que se passava e conta que, após ver várias ambulâncias à volta do aparelho, viveram-se momentos de pânico e incerteza.

A tripulação da aeronave explicou depois o que se tinha passado. O avião voltou ao hangar depois de duas horas de operações e, segundo a companhia, "vai ser sujeito a reparações" antes de voltar para a Rússia.

O aeroporto de Gatwick já confirmou o incidente. "Confirmamos um incidente que teve lugar no aeródromo 1710, no qual um funcionário da Dnata foi, infelizmente, ferido, pelo que foi pedida intervenção dos serviços de emergência", adianta o porta-voz daquele que é o segundo aeroporto do Reino Unido com mais movimento, apenas atrás de Heathrow.

O funcionário ferido foi levado de helicóptero para o hospital. As autoridades investigam o caso.