Grupos criminosos mergulharam o Equador no caos e no medo, tomando prisões, fazendo dezenas de reféns e atacando uma estação de TV em plena emissão, numa explosão de violência sem precedentes no país.



Pelo menos 10 pessoas morreram nos ataques desencadeados pelos criminosos desde o fim de semana, que terão sido uma resposta à intenção do Governo de transferir de prisão Adolfo Macías Villamar, mais conhecido como ‘Fito’, líder dos Los Choneros, uma das fações narcotraficantes mais poderosas do país.









