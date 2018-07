Tratador de répteis é atacado por um crocodilo em frente ao público

Espectadores horrorizados depois do homem pôr o braço na boca do animal, na Tailândia.

Um tratador de répteis, de 45 anos, foi atacado por um crocodilo em frente ao público, enquanto se exibia num espetáculo onde punha o braço na boca do animal, no passado domingo, num zoo da Tailândia. O momento ficou gravado em vídeo pelo público que assistia à cena.

O tratador estava a desempenhar umas acrobacias com as feras, no zoo de Phokkathara em Chiang Rai, quando o réptil ficou descontrolado e atacou o homem em frente a cerca de uma centena de espectadores.

Nas imagens é possível ver o homem a pôr o braço dentro das mandíbulas do crocodilo, quando o réptil se descontrola e morde o tratador atirando o homem violentamente de um lado para o outro.

De acordo com o Daily Mail, as testemunhas disseram que "o espetáculo foi muito bom até acontecer o incidente.", acrescentaram ainda que as crianças ficaram com medo e todos os espectadores ficaram chocados com o momento do ataque.

O proprietário do parque diz que o tratador foi assistido no hospital e encontra-se bem de saúde.