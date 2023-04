Treinador de halterofilismo diz ser mulher para participar em competição feminina e bate recorde

O treinador da equipa de halterofilismo do Canadá bateu um recorde numa competição feminina daquela modalidade após ter dito que se identificava como mulher, no dia 25 de março. Avi Silverberg levantou cerca de 167 quilos na competição Heroes Classic 2023, em Alberta, nos EUA e superou o anterior recorde de 124 quilos que pertencia à atleta transgénero Anne Andres, avança o jornal New York Post.



Silverberg disse que decidiu participar nesta prova para mostrar a sua posição contra o facto de a organização permitir que qualquer pessoa que se identifique como mulher possa participar na competição.







Ainda assim, a política de registo de competições declara que a "identificação por fotografia emitida pelo governo deve ser verificada durante o confirmação do peso ou do equipamento, incluindo data de nascimento, naturalidade e sexo em todas as competições".



Atleta neozelandesa é a primeira mulher transgénero a competir nos Jogos Olímpicos Leia também