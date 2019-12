Treinador do Monterrey em lágrimas após cumprir promessa feita ao filho que morreu

¡La IMAGEN del AÑO, señores!



En lugar de salir a festejar, el 'Turco' Mohamed se quedó llorando en la banca, consciente de que le acaba de cumplir una promesa a su hijo fallecido: hizo campeón al equipo de sus amores. ?#FinalBotanera pic.twitter.com/wpFpTbePvA — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 30, 2019

O Monterrey conquistou este domingo o título do torneio Apertura 2019 do Campeonato Mexicano. No entanto, o momento mais marcante da noite não foi a vitória do clube.Segundo avança a imprensa mexicana, o momento mais especial e emotivo foi quando o técnico Antonio Mohamed se desfez em lágrimas sentado no banco dos suplentes.Ao que tudo indica, esta vitória era uma promessa de "El Turco" Mohamed ao filho Farid. O menino morreu em 2006, aos nove anos, num acidente rodoviário.Foi nessa altura que Antonio Mohamed lhe prometeu que seria campeão pelo clube de que era adepto.A grande promessa aconteceu na madrugada deste domingo quando o clube bateu o América após um desempate por grandes penalidades.