Três foguetes caem perto do palácio presidencial na capital do Afeganistão

Três foguetes caíram hoje perto do palácio presidencial em Cabul, capital do Afeganistão, tendo dois explodido, anunciou o Ministério do Interior afegão, um incidente que acontece no dia em que se inicia o festival Eid al-Adha.

Os foguetes sobrevoaram a "zona verde" de alta segurança que abriga o palácio presidencial e várias embaixadas, incluindo a missão da ONU, seguindo-se explosões, cerca das 08:00 (03:30 em Lisboa), de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

Pouco depois das explosões, o Presidente afegão, Ashraf Ghani, falou à televisão, em direto, por ocasião da festa muçulmana do Eid al-Adha, uma das cerimónias mais sagradas do Islão, na presença dos principais responsáveis afegãos.