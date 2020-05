Três membros da equipa de luta contra a covid-19 da Casa Branca em autoisolamento

Três membros da equipa de luta contra a covid-19 da Casa Branca, incluindo o epidemiologista Anthony Fauci, vão ficar em isolamento após uma possível exposição ao novo coronavírus, foi hoje noticiado.

O diretor do Centro de prevenção de doenças infeciosas (CDC), Robert Redfield, e Anthony Fauci, assessor do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiram ficam em quarentena após terem estado em contacto com pessoas contaminadas, noticiaram vários meios de comunicação norte-americanos.

O terceiro responsável em quarentena é o chefe da agência norte-americana para os alimentos e os medicamentos (FDA), Stephen Hahn.