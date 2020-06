Três passageiros vindos de Lisboa testaram positivo ao coronavírus em São Tomé

Três dos cerca de 100 passageiros chegados no sábado a São Tomé, vindos de Lisboa, tiveram testes positivos de covid-19, anunciou fonte oficial, indicando que o total de casos positivos no país subiu para 702.

A porta-voz do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, Isabel dos Santos, que fazia hoje a atualização do boletim diário sobre a situação do novo coronavírus no país, sublinhou que esses três casos somam-se a outros seis detetados no último fim de semana, elevando para 702 o número de infeções de covid-19 no país.

"Queremos mencionar que entre os casos positivos do boletim de hoje, estão conferidos três casos importados de sábado que chegaram no voo da STP Airways", disse a representante do Governo são-tomense.