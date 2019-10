Autoridades procuram mãe e filho desaparecidos após tempestade na Catalunha

Quatro pessoas estão desaparecidas desde esta terça-feira na Catalunha. Uma mulher e o filho desta desapareceram na sequência da tempestade que está a afetar o nordeste peninsular. De acordo com o El País, uma quinta pessoa estava desaparecida, mas já foi esta quarta-feira encontrada morta.



De acordo com o conselheiro do Interior do governo regional da Catalunha, Miguel Buch, as cinco pessoas desapareceram no município de Vilaverd, na província de Tarragona. Na causa do desaparecimento estará a subida do nível das águas do rio Francolí e dos seus afluentes.







Segundo avança a publicação espanhola, uma das pessoas desaparecidas, um homem de 75 anos, terá sido arrastado pelas águas do riacho Arenys de Munt, em Barcelona, enquanto conduzia um carro.



Na manhã desta quarta-feira foi encontrado o seu cadáver na praia de Caldes d'Estrac, próximo a Arenys de Mar.



Em declarações aos meios de comunicação, Buch lamentou a morte do homem no município de Arenys de Munt, em Barcelona, e declarou que estão em marcha dispositivos de busca para duas pessoas desaparecidas no município de Vilared e outros dois em L'Espluga de Francolí, ambas as localidades na província de Tarragona.



As chuvas torrenciais começaram a atingir a província de Tarragona nesta segunda-feira pelas chuvas torrenciais. Devido à situação meteorológica, a Agência Meteorológica do Estado ativou o alerta vermelho.



A tempestade foi sentida principalmente durante a tarde e a noite desta terça-feira. Até ao momento, há registo de que cerca de 20 mil pessoas tenham ficado sem eletricidade devido às inundações e destruições causadas pela chuva.