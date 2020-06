Três soldados indianos mortos em violentos confrontos na fronteira com a China

Um oficial e dois soldados indianos foram mortos durante confrontos com militares chineses na fronteira entre a Índia e a China no vale de Galwan, nos Himalaias.Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, revelou que as tropas indianas tentaram cruzar a fronteira por duas vezes na segunda-feira. Segundo Zhao Lijian, a Índia tem provocado e atacado "pessoal chinês" nas fronteiras.Vários altos oficiais de China e Índia estão reunidos na fronteira para tentar amenizar a situação entre os dois países.