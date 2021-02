Pela primeira vez na história da exploração espacial, três sondas enviadas por países diferentes chegarão nos próximos dias a Marte, numa ‘corrida’ sem precedentes à conquista do Planeta Vermelho. A primeira missão, dos Emirados Árabes Unidos, alcança hoje a órbita marciana, e será seguida de perto por missões da China e dos EUA.





As três missões deixaram a Terra em julho passado, aproveitando uma janela de lançamento que ocorre apenas a cada dois anos. A primeira a chegar é a sonda ‘Amal’ (‘Esperança’ em árabe), dos Emirados, a primeira missão espacial lançada por um país árabe. Ao contrário das concorrentes, não vai pousar em Marte, mas ficará em órbita durante quatro anos a recolher informações sobre a meteorologia do planeta e as possíveis causas do desaparecimento da água na superfície.