Tribunal constitucional russo aprova reforma constitucional de Vladimir Putin

O Tribunal constitucional russo aprovou esta segunda-feira a vasta reforma constitucional impulsionada pelo Presidente Vladimir Putin e que lhe permitirá designadamente garantir dois mandatos suplementares após o final do atual em 2024.

A instância publicou no seu site na internet um parecer no qual considera que o projeto de reforma está em conformidade com a legislação em vigor. O Tribunal acrescenta que já informou o Kremlin desta decisão.

O texto deve ser ainda definitivamente aprovado num "voto popular" nacional previsto para 22 de abril. Apesar dos receios relacionados com a pandemia de Covid-19, a data mantém-se de momento.