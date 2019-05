Tribunal decide por unanimidade libertar Michel Temer, ex-presidente do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil decidiu provisoriamente conceder 'habeas corpus' e libertar o ex-presidente do Brasil, Michel Temer, no processo em que é acusado da prática de corrupção.Os quatro ministros que votaram (António Saldanha, Laurita Vaz, Rogério Schietti e Néfi Cordeiro) manifestaram-se favoravelmente à libertação de Temer e do coronel João Baptista Lima Filho, ex-assessor e amigo pessoal do ex-presidente, segundo avança o jornal Globo.