Trump acusa FDA e Pfizer de atrasarem anúncio de vacina contra coronavírus para o prejudicar

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

"Se Joe Biden fosse presidente não teríamos a vacina nos próximos quatro anos nem a FDA a aprovaria tão rapidamente. A burocracia teria destruído milhões de vidas!", acrescentou.

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

O ainda presidente diz EUA, Donald Trump, acusou a Food and Drugs Administration (FDA) e a farmacêutica Pfizer de adiarem o anúncio dos resultados do teste da vacina contra o coronavírus para uma data após as eleições presidenciais norte-americanas, numa tentativa de o prejudicarem.Trump recorreu à rede social Twitter para mostrar a sua indignação sobre a revelação da farmacêutica que anunciou esta segunda-feira a eficácia de 90% de uma vacina de prevenção da Covid-19."A FDA e os Democratas não queriam que eu tivesse uma vitória da vacina antes das eleições, por isso anunciaram cinco dias depois. Como eu sempre disse!", escreveu o chefe de estado norte-americano, que acrescentou ainda que a vacina não chegaria caso Joe Biden fosse o atual presidente.