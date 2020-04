Donald Trump anunciou que os EUA estão "a investigar muito seriamente a China" e a forma como o regime de Pequim lidou com a pandemia e admitiu pedir uma indemnização "muito avultada" pelos prejuízos causados."Não estamos nada contentes com a China. Acreditamos que podiam ter parado isto [a pandemia] na origem, de modo a que não se espalhasse por todo o Mundo", afirmou em conferência de imprensa.Questionado sobre um editorial num jornal alemão que defendia que a China devia pagar 165 mil milhões de dólares (152 mil milhões de euros) à Alemanha pelos danos causados, o presidente dos EUA admitiu que está a pensar fazer o mesmo. "A Alemanha está a pensar nisso e nós também, mas estamos a falar de muito mais dinheiro. Não sabemos quanto ainda, mas será uma quantia muito avultada", garantiu.O presidente dos EUA disse na segunda-feira à noite "não fazer ideia" porque é que o número de telefonemas para as linhas de emergência antienvenenamento tinham disparado após ele ter sugerido a injeção de desinfetantes para curar o coronavírus. "Não consigo imaginar porque é que isso aconteceu", afirmou.Após a polémica causada pela sugestão de usar desinfetante para curar o coronavírus, Trump tinha prometido na sexta-feira que não voltaria a dar conferências de imprensa, mas não demorou muito a voltar com a palavra atrás. Após dois dias de silêncio, voltou a convocar os jornalistas na segunda-feira à noite para atacar a China e defender a sua estratégia para enfrentar o coronavírus.

