Trump ameaça “destruir” a economia da Turquia em caso de eventual intervenção de Ancara na Síria

O Presidente dos EUA ameaçou hoje "destruir" a economia da Turquia no caso de uma eventual intervenção de Ancara na Síria contra as milícias curdas locais que ultrapasse os limites, após anunciar a retirada das forças norte-americanas da região.

"Como disse antes, e apenas para reiterar, caso a Turquia faça algo que eu, na minha grande e inigualável sabedoria, considere que está fora dos limites, destruirei e aniquilarei totalmente a economia da Turquia", disse Trump na sua conta Twitter.

"Já o fiz anteriormente!", acrescentou, numa referência à queda da lira turca, que em agosto perdeu 25% do seu valor após os Estados Unidos terem convertido a libertação do missionário protestante Andrew Brunson, que entretanto regressou aos Estados Unidos, numa causa diplomática.

Na noite de domingo Trump anunciou a retirada das tropas norte-americanas do norte da Síria, que hoje justificou para assegurar que "chegou a hora de sair de guerras ridículas sem fim".





As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...