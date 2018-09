Trump assiste ao testemunho de Christine Blasey Ford a bordo do avião presidencial

Audição acusa o candidato ao Supremo Tribunal Brett Kavanaugh de agressão sexual.

Por Lusa | 18:45

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assistiu esta quinta-feira, a bordo do avião presidencial Air Force One, à audição no Senado de Christine Blasey Ford, que acusa o candidato ao Supremo Tribunal Brett Kavanaugh de agressão sexual.

Segundo confirmou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, o chefe de Estado norte-americano assistiu à audição de Christine Blasey Ford, realizada hoje no Comité Judicial do Senado (câmara alta do Congresso norte-americano), durante um voo entre Nova Iorque (onde participou na Assembleia-Geral da ONU) e Washington.

Após ter manifestado um forte apoio ao juiz Brett Kavanaugh, cujo nome avançou em julho passado para ocupar um lugar no Supremo Tribunal norte-americano, Donald Trump admitiu na quarta-feira que poderia retirar o apoio à candidatura do magistrado se o testemunho da mulher fosse convincente.