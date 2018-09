Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segunda mulher acusa Brett Kavanaugh de abusos

Juiz conservador nomeado por Trump para o Supremo Tribunal é acusado de conduta sexual imprópria nos anos 80.

Por Ricardo Ramos | 09:07

Uma segunda mulher veio a público acusar o juiz conservador Brett Kavanaugh, nomeado por Trump para o Supremo Tribunal dos EUA, de assédio sexual nos anos 80, ameaçando deitar por terra o processo de confirmação do magistrado no Senado.



Deborah Ramirez, que foi colega do futuro juiz na Universidade de Yale em 1983/84, alega que, durante uma festa regada a álcool, Kavanaugh baixou a calças e exibiu os genitais em frente à sua cara, obrigando-a a tocar-lhes. "Lembro-me de ver um pénis em frente à minha cara. Sabia que não queria isso, mesmo no estado alterado em que estava", contou à revista 'New Yorker'.



Esta é a segunda denúncia de comportamento sexual impróprio a vir a público após Kavanaugh ter sido nomeado pelo presidente Trump para o Supremo Tribunal. Uma outra mulher, Christine Blaisey Ford, acusa o magistrado de a ter tentado violar durante uma festa de liceu, em 1982. A mulher aceitou testemunhar perante o Senado, mas a sessão, que estava agendada para quinta-feira, poderá ser adiada devido às novas revelações.



Kavanaugh nega todas as acusações e tem o apoio do presidente Trump, que esta segunda-feira voltou a sair em sua defesa, afirmando que o juiz está a ser alvo de uma campanha "politicamente motivada". "Estou com ele até ao fim", disse Trump.