Trump diz que promessas de Biden são "só palavras"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu ao seu adversário nas eleições de novembro, Joe Biden, defendendo que as promessas que fez quando aceitou a nomeação dos democratas, na quinta-feira, não passam de "palavras".

"Em 47 anos, o Joe não fez nenhuma das coisas de que agora fala. Ele nunca vai mudar, [são] só palavras!", escreveu Trump na sua conta na rede social Twitter.





In 47 years, Joe did none of the things of which he now speaks. He will never change, just words!