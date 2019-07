Trump elogia poder militar dos EUA nas celebrações do Dia da Independência

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o potencial das Forças Armadas norte-americanas, num discurso em Washington, na quinta-feira, para assinalar o Dia da Independência do país.

"Durante mais de 65 anos, nenhuma força aérea inimiga conseguiu matar um único soldado americano. Porque o céu pertence à América", vangloriou-se Trump, em frente ao Lincoln Memorial.

Trump tornou-se o primeiro Presidente dos EUA, em 70 anos, a proferir um discurso no Dia da Independência perante centenas de pessoas se reuniam para celebrar a declaração de independência do país do Reino Unido, a 4 de julho de 1776.