Donald Trump venceu as primárias de terça-feira no New Hampshire, mas a margem não foi suficiente para desferir um golpe fatal nas aspirações de Nikki Haley, que prometeu continuar na luta, pelo menos, até à Carolina do Sul.



O ex-Presidente bateu Haley por 11 pontos (54%-43%), muito abaixo dos 20 pontos de vantagem que lhe davam as sondagens.









Ver comentários