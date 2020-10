O médico da Casa Branca garantiu ontem que o presidente Donald Trump já terminou o tratamento à Covid-19 e pode retomar os atos públicos já a partir de hoje, dez dias após o primeiro diagnóstico positivo. Trump anunciou, por seu lado, que pretende realizar um comício na Florida já esta noite e outro amanhã na Pensilvânia, embora não seja certo que a sua campanha consiga organizar os eventos tão em cima da hora.









O estado de saúde do presidente dos EUA continua a levantar muitas dúvidas. Tanto Trump como o seu médico, Sean Conley, evitaram dizer se o presidente já teve algum teste negativo à Covid-19 desde que recebeu alta do hospital, na segunda-feira. Trump disse na quarta-feira que acredita que já não está contagioso, mas não apresentou qualquer prova médica, e ontem Conley limitou-se a dizer que o presidente “respondeu extremamente bem” aos tratamentos e pode retomar a sua agenda pública já a partir de hoje. As autoridades sanitárias americanas recomendam só levantar a quarentena, no mínimo, 10 dias após o primeiro teste positivo e depois de dois testes negativos separados por 24 horas.

Entretanto, e apesar do forte desejo de Trump de voltar já hoje aos comícios, fonte da campanha republicana admitiu que tal poderá não ser possível por problemas logísticos.



Pelosi anuncia comissão para avaliar “estado mental” do presidente



A presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou que vai criar uma comissão para avaliar o “estado mental” do presidente Trump e se ele tem condições para continuar a exercer o cargo. “Ele está sob forte medicação e, claramente, quem está nessa situação fica num estado alterado”, afirmou Pelosi, lembrando o comportamento errático de Trump desde que teve alta do hospital, com sucessivas contradições e tiradas incoerentes no Twitter. A Comissão sobre a Capacidade Presidencial terá como base a 25ª emenda da Constituição, que prevê a substituição do presidente pelo seu ‘vice’ em caso de “incapacidade física ou mental”.





Trump “cúmplice” de sequestradores



A governadora democrata do Michigan, Gretchen Whitmer, acusou Donald Trump de ser “cúmplice” dos supremacistas brancos que planearam sequestrá-la e julgá-la por traição. “As palavras de Trump foram uma chamada às armas para estes grupos”, acusou, referindo-se a quando o presidente escreveu no Twitter “Libertem o Michigan”, em abril. O FBI diz que a milícia pretendia atacar Whitmer antes das eleições.





Medicamento criado com células de feto



O cocktail experimental de antivirais a que Trump atribuiu a sua cura da Covid-19 foi desenvolvido com células originalmente obtidas a partir de um feto humano abortado. O medicamento da Regeneron usa células HEK-293T, cultivadas em laboratório mas derivadas de tecidos renais embrionários provenientes de um aborto realizado na Holanda nos ano 70. Além de ser contra o aborto, Trump tem também tentado bloquear a investigação científica com células embrionárias.