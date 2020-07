Novos estudos não aconselham uso da hidroxicloroquina no combate à Covid-19

O estudo desaconselha, assim, “a sua utilização como agente antiviral para o tratamento da Covid-19 em humanos”, especialmente depois das avaliações negativas dos seus efeitos, após ter sido utilizada em vários países como terapêutica para doentes internados.







Dois novos estudos publicados na revista científica ‘Nature’ garantem que a administração de hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 não apresenta efeitos antivirais visíveis em células humanas. Segundo o grupo de investigadores responsável pela pesquisa, “a hidroxicloroquina mostrou atividade antiviral em células renais do macaco verde africano”, mas não apresentou respostas no ser humano.O estudo desaconselha, assim, “a sua utilização como agente antiviral para o tratamento da Covid-19 em humanos”, especialmente depois das avaliações negativas dos seus efeitos, após ter sido utilizada em vários países como terapêutica para doentes internados.

O uso da hidroxicloroquina como tratamento da Covid-19 ganhou especial atenção depois do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter assumido tomá-la de forma profilática e após o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ter afirmado que a toma, desde que ficou infetado pelo novo coronavírus.



Vaticano defende distribuição universal da vacina

“O único objetivo aceitável, coerente com uma oferta justa da vacina, é o acesso para todos, sem exceções” referiu a Academia Pontífica para a Vida da Santa Sé. No mesmo documento feito pelo organismo do Vaticano, a pandemia foi ainda responsável pelo aumento da diferença entre os países pobres e os ricos .





pormenores



OMS rejeita acusações



O diretor-geral da OMS rejeita as "falsas e inaceitáveis" declarações do secretário de Estado norte-americano, que o acusou de ter sido "comprado" pelo governo chinês. ”Não têm qualquer fundamento", afirmou Tedros Ghebreyesus.





Alerta em Espanha



Espanha registou 971 casos de contágio nas últimas 24 horas, um novo aumento depois da forte subida para 730 contágios verificada no dia anterior.





Entregas em dinheiro



Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento defende a atribuição de um subsídio temporário de rendimento básico, através de entregas em dinheiro, para aliviar a crise económica em 132 países em desenvolvimento.