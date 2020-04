Trump recusa usar máscara protetora para combater a transmissão da Covid-19

O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA recomendou o uso de máscaras protetoras para combater a transmissão da Covid-19, que só naquele país já provocou mais de 7 mil mortes.



Contudo, apesar desta recomendação, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que não iria usar uma máscara protetora - "Escolhi não o fazer, mas vocês podem fazê-lo", disse -, contrariando assim as recomendações que o CDC fez à população americana.

O organismo recomendou que os cidadãos tapassem o rosto em locais públicos, com produtos que não sejam para uso clínico, como máscaras artesanais ou até lenços, de forma a reservar as máscaras médicas para os profissionais de saúde.



Num momento em que os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de casos confirmados, a escassez de material médico começa a fazer-se sentir.



PORMENORES

Emergência em Espanha

O estado de emergência em Espanha foi prolongado até à meia-noite do dia 25 de abril. O presidente do governo espanhol afirmou que está "superado o pico" da propagação em Espanha, que continua a ser dos países mais afetados pelo novo coronavírus, contando já mais de 11 700 vítimas mortais.



85 mil casos na Alemanha

A Alemanha ultrapassou as 1150 vítimas mortais e já regista mais de 85 mil pessoas infetadas. É o quarto país do Mundo com mais casos diagnosticados.



300 mortes em África

Em África, o número de mortes provocadas pela Covid-19 suplantou ontem a fasquia das três centenas. Há 7700 casos registados em 50 países.