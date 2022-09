O Departamento de Justiça dos EUA acredita que Donald Trump e os seus advogados tentaram deliberadamente esconder dezenas de documentos classificados trazidos ilegalmente pelo ex-Presidente quando deixou a Casa Branca, configurando um possível crime de obstrução à Justiça, revelam novos dados vindos a público esta quarta-feira.





Num documento submetido ao Tribunal de West Palm Beach, o Departamento de Justiça afirma que as buscas realizadas pelo FBI no início de agosto no resort de Trump na Florida foram ordenadas por suspeita de “tentativa de obstrução à investigação” através da ocultação deliberada de documentos, em clara violação da intimação judicial que obrigava Trump a entregar todos os documentos classificados como ‘secreto’ e ‘altamente secreto’ que foram removidos ilegalmente da Casa Branca. Já depois dessa intimação judicial, os advogados de Trump entregaram ao FBI um envelope selado com 38 documentos classificados, que garantiram por escrito serem os últimos. Na mesma ocasião, os advogados “proibiram explicitamente” os agentes de abrir outras caixas com documentos no arquivo de Trump, o que levantou suspeitas. Quando regressaram à mansão com um mandado de busca, em agosto, os agentes descobriram mais 33 caixas com documentos marcados ‘secreto’ e ‘altamente secreto’ em várias divisões da propriedade, incluindo no escritório de Trump, confirmando as suspeitas de ocultação.