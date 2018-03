Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump vai anunciar brevemente decisão sobre acordo entre EUA e Arábia Saudita

Presidente dos EUA esteve reunido esta terça-feira com príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Washington.

Por Lusa | 19:57

Donald Trump afirmou que a decisão sobre o acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irão, um dos temas abordados na reunião de hoje com príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Washington, será anunciada brevemente.



No início do encontro, Trump declarou aos meios de comunicação presentes que "terá que se voltar a avaliar o acordo com o Irão no prazo de um mês".



Mohammed bin Salman visitou hoje o Presidente norte-americano Donald Trump no seguimento de uma viagem pelos Estados Unidos prevista para três semanas, segundo informação divulgada pela agência Associated Press.



O príncipe herdeiro tem também encontros marcados com uma lista de figuras influentes, incluindo os secretários da Defesa, Tesouro e Comércio, o chefe da CIA e líderes do Congresso de ambos os partidos.



No decorrer da visita de Salman à Casa Branca, o Senado norte-americano irá proceder a uma votação, reivindicada pelos senadores democratas Bernie Sanders e Chris Murphy e o ultraconservador republicano Mike Lee, na tentativa de pôr fim à ajuda militar e cooperação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita.



Em 2015, durante a presidência de Barack Obama, os Estados Unidos forneceram informações, disponibilizaram assistência, reabastecimento de voos e apoio logístico em prol da sua parceria com a Arábia Saudita.



Os senadores acreditam que este compromisso militar é ilegal, não tendo sido autorizado pelo Congresso, e que o ex-Presidente ordenou operações militares regulares sem a aprovação parlamentar.



Por sua vez, o líder da maioria republicana, Mitch McConnell, bem como o republicano da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Bob Corker, e o democrata Bob Menendez, são contra este procedimento.



McConnell considera que o contrato dos Estados Unidos com a Arábia Saudita é fundamental para a contenção do Irão, acusado de apoiar os rebeldes Huthis na região do Iémen.



A votação está marcada para as 16h15 locais (20h15 em Lisboa) e, com a hipotética adoção por parte do Senado, a medida segue para a Câmara de Representantes.



O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, de 32 anos, foi o primeiro dirigente do Golfo a ser recebido em Washington por Trump.