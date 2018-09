Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TSE anula candidatura de Lula à presidência

Por seis votos contra um, o Tribunal Superior Eleitoral pôs fim às pretensões do antigo presidente de voltar ao poder.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 09:30

Numa longa sessão que só terminou na madrugada de ontem, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a mais alta instância eleitoral brasileira, anulou a candidatura do ex-presidente Lula da Silva às presidenciais de outubro. Líder nas sondagens, Lula foi considerado inelegível por ter sido condenado por corrupção em duas instâncias judiciais e estar preso desde abril a cumprir 12 anos e um mês de cadeia.



A decisão, que muda radicalmente o cenário presidencial, foi tomada por 6 votos a 1, depois de o relator do processo, juiz Luís Roberto Barroso, tomar a polémica decisão de reduzir o tempo para defesa de Lula. Os advogados do antigo presidente ainda teriam mais cinco dias para apresentar alegações finais, mas Barroso cancelou esse prazo, alegando que, como a Lei da Ficha Limpa impede candidaturas de pessoas condenadas em segunda instância, nada ia mudar e não se justificava esperar mais.



O TSE também decidiu não acatar uma determinação da ONU, que instava o Brasil a permitir a candidatura de Lula, ainda que provisoriamente, até esgotar todos os recursos para tribunais superiores. Os juízes proibiram o uso da imagem de Lula como candidato na propaganda do PT, que foi autorizado a apresentar um outro candidato presidencial no prazo máximo de dez dias.



Aliado improvável na votação decisiva

Na decisão do TSE de impedir Lula de disputar a presidência, o único juiz a defender o ex-presidente foi, ironicamente, o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal, Edson Fachin. Fachin defendeu que o TSE tinha de acatar o pedido da ONU em favor da candidatura provisória de Lula até este esgotar os recursos judiciais, pois o Brasil é signatário dos acordos que preveem a submissão vinculativa às decisões daquela organização.



Substituto pouco credível

O substituto de Lula deve ser Fernando Haddad, que já era o seu ‘vice’ na lista e sobre quem o ex-presidente há anos atrás, ao conseguir eleger o aliado autarca de São Paulo, usando a sua influência, afirmou ter conseguido eleger "um poste".



Presente na campanha

Proibido de ser candidato, Lula não vai, no entanto, desaparecer da campanha, pois, como cidadão, tem o direito de participar na propaganda política como apoiante e tentar de novo transferir votos para Haddad e outros aliados.



Ex-presidente era favorito absoluto

Ao ser ontem proibido de disputar a presidência do Brasil, Lula liderava as sondagens. Segundo o Datafolha, Lula tinha 39% das intenções de voto, bem adiante do segundo, Jair Bolsonaro, com 19%, e venceria na primeira volta e na segunda, fossem quais fossem os adversários.