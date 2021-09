Tufão Chanthu causa fortes perturbações em Taiwan

A costa leste de Taiwan está hoje a registar ventos e chuvas fortes devido ao tufão Chanthu, com perturbações nas ligações rodoviárias e no fornecimento de eletricidade, mas sem afetar diretamente a ilha.

As bandas externas do Chanthu atingiram a costa leste, mas o centro da tempestade permaneceu no mar enquanto se move para norte, de acordo com o Gabinete Central de Meteorologia de Taiwan.

O centro de operações de emergência indicaram que 159 voos domésticos e internacionais foram cancelados devido ao tufão, bem como serviços de 'ferry' e algumas linhas ferroviárias.